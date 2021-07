Vai votar neste partido?

A campanha política está ao rubro e com um novo partido que terá maioria absoluta na preferência nacional.

“O partido do rachado” é o mais recente single de Baeta & Companhia que mantendo a mesma linha melódica que o caracteriza, apresenta-nos uma nova canção divertida que encontra nas harmonias populares e mais tradicionais a escolha dos ritmos deste novo tema.

Se uns encontram a sua preferência à direita, outros à esquerda, outros ainda preferem o centro, mas com Baeta & Companhia um partido novo está aí, calmo e sossegado, “O partido do rachado”…

Seja qual for a sua preferência, deixe que este novo tema conquiste a sua escolha, tornando-o numa clara maioria junto do público. Para bailes, festas e romarias, escolha “O partido do rachado”.