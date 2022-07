Vai uma bola de Bruxelas?

Viseu foi palco, na quinta-feira, de uma ação simbólica, do EUROPE DIRECT Viseu Dão Lafões com o objetivo de esclarecer vários mitos relacionados com a União Europeia (UE).

“A UE proibiu os carapauzinhos?”; “A UE proibiu o brinde no Bolo-Rei?”; “A UE proibiu a venda de bolas de Berlim nas praias?”; “Muitos são os mitos e outros contos europeus imaginados em torno da União Europeia em Portugal?” Como distinguir o mito do que é verdade? A iniciativa “Bolas de Bruxelas” surgiu, precisamente, contra a desinformação e para desmistificar, junto do público, alguns destes mitos, com o propósito de ajudar a clarificar o que é verdade ou não.

Nesta iniciativa, que percorreu o centro histórico da cidade de Viseu, o EUROPE DIRECT VISEU DÃO Lafões distribuiu perto de duas centenas de “Bolas de Bruxelas”, que é como quem diz Bolas de Berlim, acompanhadas por informação fidedigna que pretende desmistificar as conceções que existem na sociedade portuguesa sobre a União Europeia.

De acordo com o Secretário Executivo da CIM Viseu Dão Lafões (entidade de acolhimento do centro EUROPE DIRECT) Nuno Martinho, “Na atualidade, apesar de existir cada vez mais acesso a informação, a desinformação apresenta-se como um dos grandes desafios enfrentados pela União Europeia, constituindo uma ameaça real à confiança dos europeus nas instituições e à integridade da democracia. Sendo necessário desenvolver ações concertadas de combate à desinformação”.

Nas palavras do responsável do Centro EUROPE DIRECT Viseu Dão Lafões, José Carlos Almeida, “Embora as Fake News sejam uma forma de disseminação de desinformação mais conhecida e mediática, a propagação de desinformação também pode ser feita através de lugares comuns e frases feitas, a iniciativa Bolas de Bruxelas surge em linha com outras propostas desenvolvidas pelo EUROPE DIRECT que procuram responder a uma cada vez maior necessidade de esclarecer os cidadãos relativamente a algumas das decisões de Bruxelas” .