Vai um McDelta?

A multinacional americana rendeu-se ao café Delta, e agora sempre que beber um café na McDonald’s, em Portugal, vai ser um “McDelta”.

Os comentários encheram as redes sociais: “Já vale a pena ir ao McDonald’s, tomar um café português!”, muitos referem, “ser o melhor do mundo” ou que o café português é “rico em aroma e sabor!”

A mensagem no Facebook de Rui Miguel Nabeiro, diretor-executivo da Delta Cafés surpreendeu os clientes de ambas as marcas, que agora esperam impacientes pela introdução da novidade, com os expressos, cappuccinos, lattes, mochas, abatanados e até o café com gelado, a passarem a ter fabrico português.

Depois dos pastéis de nata, das bifanas e das sopas portuguesas, os 186 restaurantes lusitanos da McDonald ‘s, incluindo os McCafé, vão dar um grande salto na qualidade do seu café, para “alegria dos apreciadores”, através da consagrada marca alentejana do Grupo Nabeiro, a Delta Cafés.

O CEO da Delta Cafés confirmou, no Facebook a importância da nova parceria estratégica que vai “levar o café Delta a cada vez mais consumidores de norte a sul do País”, ao mesmo tempo que vai acrescentar “valor à oferta da McDonald’s”.

A mesma mensagem de confiança na nova “parceria estratégica”, foi reforçada por Inês Lima, diretora-geral da McDonald’s Portugal, ao afirmar que está certa de que “os consumidores da McDonald’s “vão render-se a esta nova experiência” e à possibilidade de “degustar o café com a qualidade e o sabor que a Delta, nos tem vindo a habituar desde há décadas”.