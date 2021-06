Vai um almoço especial com vista para o mar?

O espaço do InterContinental Cascais-Estoril criou um menu especial de almoço para fechar bons negócios ou surpreender a cara-metade com vista para o Atlântico.

Situado na Baía de Cascais, num ambiente intimista e acolhedor, o Bago du Vin oferece todas as condições para uma pausa perfeita. Fechar negócios, desfrutar de um almoço romântico ou simplesmente apreciar um bom copo de vinho ao som do mar, são alguns dos programas que combinam na perfeição com este espaço.

O menu especial de almoço está disponível durante a semana e dispõe de uma variedade de pratos, queijos, enchidos e, claro, de bons vinhos portugueses e não só. A carta sugere pratos para partilhar como Bruschetta Clássica, Escabeche de Cogumelos, Cebola e Cenoura, Ovos Rotos com Presunto Montelhano, Bife Tártaro de Novilho, Tacos Cochinita Pibil ou os tradicionais Pastéis de Bacalhau. No Bago du Vin destaca-se a gastronomia portuguesa em pratos como Pica Pau de Novilho, Bochechas de Porto Ibérico com Juz Cabernet Souvignon ou Brás de Legumes. Num restaurante com aroma a mar, não podiam faltar o Bacalhau à Lagareiro em Azeite Virgem de Azeitonas Galegas, o Couscous de Especiarias, Frutos Secos, Salmão e Citrinos nem o Polvo em Pataniscas com Arroz Malandrinho de Tomate.

A pensar na agitação do dia-a-dia, o restaurante conta ainda com uma variedade de Bruschettas, uma seleção de fritos, pregos, hambúrgueres e também queijos e enchidos portugueses e do mundo.

A incrível vista para o Oceano e o menu recheado de deliciosos pratos são o convite perfeito para um almoço de negócios ou mesmo de puro lazer. Este menu especial está disponível de segunda a sexta-feira, entre as 12h00 e as 15h30, com condições especiais para almoços de trabalho.

Para mais informações ou reservas contacte o 218 291 100 ou o e-mail reception.estoril@ihg.com. O estacionamento é gratuito.