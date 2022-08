Vai ser mais fácil sair de fininho dos grupos de Whatsapp

A empresa detentora da rede social, do Facebook e do Instagram quer promover a discrição dos utilizadores. A segurança e a privacidade são os objetivos da Meta.

De entre os recursos do Whatsapp, a serem implementados no fim do mês, está a não-notificação da saída de um grupo. O site Delas refere que, para evitar constrangimentos, haverá a possibilidade de sair de um grupo sem que ninguém seja informado disso mesmo.

Apenas os administradores do grupo deverão ser notificados, como refere o site. A diretora de produto da rede social esclareceu que quer “criar recursos de produtos que capacitem as pessoas a ter mais controlo e privacidade sobre as suas mensagens”.

Para além da atualização referida, prevê-se que apenas os contactos escolhidos pelo utilizador venham a saber quando se está ou não ativo na plataforma. Poderá selecionar as pessoas que queira que saibam que está “online” ou não.

Mark Zuckerberg pretende que a comunicação nas redes sociais seja “tão privada e segura quanto as conversas cara a cara”.