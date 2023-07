Vai sair de França este fim de semana? Leia isto

Com 800 quilómetros de filas calculados apenas no fim de semana passado, no próximo é esperado um cenário semelhante nas estradas que ligam França ao resto da Europa e ao destino mais cobiçado do verão: o mar. Saiba neste artigo como poupar algum tempo.

A próxima semana será marcada pelo início do “querido mês de agosto”, sendo o fim de semana que lhe antecede tipicamente assinalado pelo início de férias de muitos portugueses residentes em França, que escolhem este mês para visitar Portugal. O final de julho representa ainda o regresso de férias dos franceses, belgas, holandeses, alemães e suíços aos países de origem, o que leva a uma grande movimentação nas estradas francesas nesta altura.

Sem fugir à tendência anual, e com as temperaturas de novo a aumentar, nas ligações entre França e o mar Mediterrâneo, assim como o oceano Atlântico, no qual se inclui Portugal, no próximo fim de semana é esperado trânsito intenso e demorado.

Segundo as previsões da Rádio VINCI Autoroutes, no fim de semana o trânsito terá “bandeira vermelha” em toda a metade ocidental do país para quem sai de férias: trata-se das regiões Norte, Grande Oeste e Sudoeste de França. A “bandeira é laranja” para quem sai de outros pontos do país.

No sábado, o alerta estende-se a todo o país para quem vai de férias, de e para qualquer ponto da Europa. O cenário é bastante mais tranquilo para quem volta de férias do sul da Europa, revertendo-se apenas no Norte e Grande Oeste, onde se espera trânsito mais intenso para quem regressa ao país. Segundo as previsões, as 11h00 marcarão o horário de maior movimento.

Porém, espera-se bastante movimento nas estradas em geral a partir do meio da manhã. Os eixos mais movimentados são a A7, A8, A9 e A61 do lado do Mediterrâneo. De ou para as praias atlânticas, a A10 e a A63 também estarão muito movimentadas, sendo que as 17h00 serão o horário mais difícil, e os engarrafamentos podem durar até por volta das 21h00.

O tráfego será localmente denso, a partir das 7h00 no Vale do Rhône e na A10, depois nos demais eixos de ou para os principais destinos turísticos. Os distúrbios continuarão até o início da noite. As 11h00 será o horário mais movimentado.

A Rádio VINCI Autoroutes deixa ainda algumas dicas para quem escolhe partir de França na sexta-feira ou no domingo.

Sexta-feira:

● Sair de Île-de-France antes das 12h00 e chegar antes das 14h00;

● Para oeste, evitar a autoestrada A10, entre Paris e Bordéus e a A63 entre Bordéus e Espanha, entre as 11h00 e as 20h00;

● No sudeste, evitar a autoestrada A7, entre Lyon e Orange, das 11h00 às 21h00;

● Evitar a autoestrada A8, entre Aix-en-Provence e Itália, das 14h00 às 20h00;

● Na Occitânia, evitar a A9 entre Montpellier e Narbonne, e a autoestrada A61, entre Toulouse e Carcassonne, entre as 14h00 e as 19h00.

Domingo:

● Deixar Ile de France antes das 7h00 e retornar antes das 14h00;

● Evitar a autoestrada A10 entre Paris e Bordéus entre as 8h00 e as 19h00, qualquer que seja o sentido;

● Evitar a autoestrada A7, das 7h00 às 19h00, em ambos os sentidos;

● Em geral, evitar andar na estrada entre as 10h00 e as 18h00.