Vai renovar o Cartão de Cidadão durante as férias em Portugal?

Muitos dos portugueses que residem no estrangeiro aproveitam as suas férias em Portugal para renovar o Cartão de Cidadão. Renovar o documento em Portugal pode ser mais cómodo e rápido do que fazê-lo no consulado, mas há um pormenor ao qual vale a pena ter atenção.

Segundo o Mundo Português um erro muito comum é a pessoa dar como morada a sua segunda casa, em Portugal. É algo que não deve de todo fazer pois deixa de ser residente no estrangeiro uma vez que a morada que consta no Cartão do Cidadão é considerada a morada fiscal.

Deve dar sempre a sua morada no estrangeiro. O serviço vai enviar uma carta com os códigos para a sua morada no estrangeiro e é com ela que vai levantar o cartão. Se quiser levantar em Portugal, alguém tem que receber essa carta na sua morada e reenviar para Portugal.