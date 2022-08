Vai perder o F deste ano?

AGIR, Bárbara Bandeira, Dino D’ Santiago, HMB, José Cid com Orquestra Clássica do Sul, Julinho KSD, Miguel Araújo, Richie Campbell, The Black Mamba e Wet Bed Gang são alguns dos nomes que vão subir ao palco do festival F que regressa a Faro de 1 a 3 de setembro.

A sétima edição do festival F, que decorre na Vila Adentro, o centro histórico de Faro, marca o regresso em pleno do último festival de verão. Com nove palcos, nomeadamente, Ria, Sé, Quintalão, Magistério, Museu, Músicos, Castelo, Arco e Arraial, e com perto de meia centena de artistas anunciados confirmados, o festival F mantém a Ria Formosa como pano de fundo para receber a família da música portuguesa.

A pré-venda de passes gerais e bilhetes diários decorre até ao final de julho, permitindo adquirir as primeiras 1.000 entradas por um valor mais acessível, na ordem dos 20 euros o bilhete diário e 45 euros o passe geral de três dias. A partir do dia 1 de agosto, o bilhete diário tem o custo de 22 euros e o passe geral de 54 euros.

Vasco Sacramento, programador do F, vê o festival como uma “radiografia muito assertiva do que é a música portuguesa da atualidade e decorre num espaço muito especial que conjuga, como muito poucos outros em Portugal, património natural, património industrial e património histórico, a Vila Adentro de Faro”.

Realça ainda que “visitar o F é uma oportunidade única e é uma das propostas mais irresistíveis do verão cultural português”.

O festival é uma iniciativa do Município de Faro, do Teatro Municipal de Faro, S.M., da Ambifaro e da produtora Sons em Trânsito.