Vai perder a “Aldeia de Natal” do MAR Shopping Algarve?

De 19 de novembro a 8 de janeiro, o MAR Shopping Algarve transforma-se em “Aldeia de Natal”, um local inspirado nos típicos mercados nórdicos, com várias atividades gratuitas para toda a família. O grande destaque o ringue de patinagem sustentável, que dispensa o uso de água e energia elétrica, mas garante a mesma experiência de patinagem no gelo.

O Natal está a chegar ao MAR Shopping Algarve. A época mais esperada do ano vai encher o centro comercial de Loulé de espírito natalício até 8 de janeiro. Num ambiente mágico e decorado a preceito, o arranque desta época especial inicia-se este fim de semana, 19 e 20 de novembro, e as figuras principais foram convocadas: duendes, esquilos, renas, bailarinos e claro a Mãe e o Pai Natal, que vão espalhar alegria pelo espaço comercial.

Ainda no sábado, pelas 14h30, com um repertório preparado especialmente para celebrar o Natal, o MAR Shopping Algarve vai ter muita animação e a interpretação de algumas das mais clássicas melodias de Natal, num momento muito especial.

Música, enfeites e centenas de luzes led de Natal transformam o MAR Shopping Algarve e conduzem até à Aldeia de Natal, onde se poderá encontrar, claro está, o Pai Natal. A Aldeia de Natal, situada no Piso 0 em frente à Mango do shopping, estará aberta de segunda a quinta, das 10h30 às 21h00 e à sexta, sábado e feriado das 10h30 às 22h00, sendo que o Pai Natal estará todos os dias das 11h00 às 15h00 e das 16h00 às 20h00. No dia 24, o Pai Natal só estará disponível para receber as últimas cartas de Natal das 10h00 às 18h00.

Para os mais novos, entre os 4 e os 12 anos, haverá um ringue de patinagem ecológica, que além de proporcionar alegria e diversão aos mais pequenos, tem uma forte componente sustentável, de respeito pelo meio ambiente, ao promover a diminuição da pegada ecológica com 0% de consumo de água e de eletricidade.