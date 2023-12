Vai passar o ano em Portugal? Não se preocupe com a chuva

A probabilidade de chover na noite de passagem de ano em Portugal continental é baixa, com a chuva a regressar apenas no dia 01 de janeiro, segunda-feira, ao Minho e Douro Litoral a partir da manhã, indicou o IPMA.

“A partir do final da tarde de dia 31 [domingo], a probabilidade de ocorrer precipitação é baixa na generalidade do território, sendo esperada uma noite de passagem de ano sem precipitação, exceto no Minho, onde a probabilidade é da ordem de 40 a 60%”, adianta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em comunicado.

Contudo, acrescenta o instituto, a partir de 01 de janeiro, segunda-feira, a chuva regressará ao Minho e Douro Litoral a partir da manhã, estendendo-se às restantes regiões na terça-feira, “altura em que poderá ser por vezes forte e acompanhada de vento forte”.

Na nota, o IPMA refere que o estado do tempo em Portugal continental entre hoje e terça-feira, dia 02 de janeiro, estará condicionado por “uma região anticiclónica localizada sobre o Atlântico, a estender-se em crista em direção à Península Ibérica, e uma depressão em fase de cavamento em direção às ilhas Britânicas”.

Assim, até domingo preveem-se períodos de chuva, em geral fraca, nas regiões Norte e Centro, em especial no Minho e Douro Litoral, podendo “ser sob a forma de neve nas serras do extremo Norte no dia 31, e eventualmente nos pontos mais altos da serra da Estrela”.

Na região Sul, a probabilidade de ocorrer precipitação é baixa, com exceção do final do dia de hoje e no domingo até meio da tarde, “em que os valores variam aproximadamente entre 40 e 70%, em especial no litoral oeste e alto Alentejo”.

Quanto ao vento, o IPMA prevê que sopre “fraco a moderado do quadrante sul, sendo por vezes forte nas terras altas, rodando temporariamente para oeste/noroeste” no domingo, e sendo “fraco variável” entre o final da tarde de domingo e o início da manhã de segunda-feira.

“Salienta-se ainda, a existência de condições favoráveis à formação de neblinas e nevoeiros durante a madrugada e manhã de dia 01 de janeiro, assim como formação de gelo e geada no interior Norte e Centro”, indica.

Relativamente à temperatura, o IPMA prevê que a máxima se mantenha sem alteração significativa, “com valores a variar entre 13 e 18°C no litoral e interior Sul, e entre 8 e 12°C no interior Norte e Centro”.

Na segunda-feira deverá registar-se uma descida da temperatura mínima, que deverá variar entre 6 e 8°C no litoral, e entre -1 e 5°C no interior.

Na terça-feira, “prevê-se uma subida de temperatura, em especial da mínima”, revela o IPMA.

O instituto adianta ainda que a agitação marítima irá aumentar entre a manhã de domingo e a manhã de segunda-feira, com “ondas de noroeste que poderão atingir os cinco metros de altura significativa a norte do Cabo Raso”.