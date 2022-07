Vai passar em Pinhel? Aproveite a exposição de vinho

A Casa da Cultura de Pinhel acolhe, até ao dia 30 de setembro, uma exposição temporária intitulada “Vinha e Vinho”, organizada no âmbito do projeto “Pinhel, Cidade do Vinho 2020-2022”.

A mostra é polinucleada e pretende “dar a conhecer alguns aspetos relacionados com o trabalho da vinha e a produção do vinho, ao mesmo tempo que se assume como uma homenagem às mulheres e aos homens deste concelho que, através de um trabalho duro e diário, produzem os vinhos de Pinhel, integrados na Região Vitivinícola da Beira Interior”, referiu esta autarquia do distrito da Guarda.

Na Casa da Cultura a mostra inclui um conjunto de 30 fotografias alusivas à vinha, à vindima e à produção de vinho e alguns utensílios que eram utilizados antigamente. No espaço público, no âmbito da exposição, surgem dois pipos de grande dimensão, junto ao Pelourinho, e também um conjunto de videiras, em frente ao Posto de Turismo de Pinhel.

