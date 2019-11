Vai partir do aeroporto de Charleroi? Este artigo é para si

A companhia de mobilidade Flibco.com está a anunciar aos passageiros do aeroporto de Charleroi, na Bélgica, um novo ‘shuttle’ que o promete levar ‘do seu sofá até à porta de embarque’.

Este novo serviço, que varia entre os 26,99 e os 99,99 euros, está disponível nas áreas que pode ver em baixo, e o custo varia de acordo com a distância do local de recolha até ao aeroporto belga.

“Mais barato que um táxi, confortável e amigo do ambiente”, é desta forma que a Flibco.com descreve o serviço, que pode adquirir aqui na modalidade privada ou partilhada. Esta última, em que dividirá o transporte com outros utilizadores, torna-se ainda mais económica e amiga do ambiente.

Saiba mais em Flibco.com.