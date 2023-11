Vai nevar… em Aveiro

No mês de dezembro, o Forum Aveiro será invadido pela magia contagiante do Natal através de um cartaz repleto de surpresas, onde nem a neve vai faltar. Para celebrar esta quadra, o shopping preparou atividades que farão todos os visitantes mergulhar no verdadeiro espírito natalício.

Para além da decoração, que imprimirá uma autêntica atmosfera temática de Natal, o Forum vai surpreender com um impressionante balão de ar quente, com cerca de quatro metros de altura, transformado num cenário onde se poderão tirar as fotografias mais originais deste Natal, com vista para um teto cheio de luzes brilhantes.

Para assinalar o arranque das atividades, no dia 1 de dezembro, entre as 16h e as 17h30, o shopping vai apresentar uma Parada de Natal, com várias figuras alusivas a esta efeméride e muita música, num momento que trará alegria a todos os visitantes. Durante este período, junto à árvore de Natal, o Senhor das Barbas Brancas estará disponível para ouvir os desejos dos mais pequenos e também para as habituais fotografias.

Já aos fins de semana e feriados, de 1 a 24 de dezembro, o Forum Aveiro vai “vestir-se de branco”, alegrando os seus visitantes com vários momentos de queda de neve, entre as 11h e as 20h, que transformará o espaço num cenário natalício ainda mais especial.

Assim, além de ser o espaço ideal que tem tudo para as compras de Natal, o Forum Aveiro faz com que os seus visitantes se sintam envolvidos pela magia e brilho característicos desta época.