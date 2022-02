Vai mais um tirinho?

Triste vida, tristes tempos! Assistimos – presenciamos confortavelmente no sofá – muitos de nós maioritariamente serenos, a uma guerra in-loco, rigorosamente ao vivo.

Vai mais uma aposta? Quem deles atira mais? E os nossos? Ohhh! Fora de jogo. Fora de campo! Fora ó-arbitro.

O treinador… o treinador, esse filho da curta? Que vá embora. Rua! Oh atira aí o lenço branco, que eu a-tiro daqui! O presidente? Temos que ir para eleições. Tem um conluio com o árbitro. O empresário Orandino? Quis vender o guarda… o guarda redes ao dínamo.

Pago o vilhete, pago o camarote, e muitas bezes fico na bancada para dar mais pica à equipa. Olha! A vancada, já está bazia.

Nã… No próximo jogo?! Na próxima jornada, se for nomeado a árvitro Malaquias, bai ser vonito. Não ganhemos o jogo, mas ainda falta muito tiatro! Muita cena bai correr e rodar. As telebisões cá estarão. Eu, eu? Não fico em casa.

Mário Adão Magalhães

2022/02/25

(Não pratico o chamado Acordo Ortográfico)