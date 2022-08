Vai ficar mais caro subir ao Monte Branco

Um autarca francês quer cobrar um depósito de 15 mil euros, para cobrir despesas de salvamento e funeral, aos montanhistas que desejem escalar o Monte Branco, ponto mais alto da Europa, entre a França e a Itália, com picos que passam os quatro mil metros.

Jean-Marc Peillex, “mayor” de Saint-Gervais, uma aldeia no sopé do Monte Branco, diz que as condições são cada vez mais perigosas. Quem tenta chegar ao cume da montanha mais alta da Europa, que se ergue até aos 4807 metros, está a jogar “à roleta russa” com a própria vida.

Segundo o presidente da autarquia de Saint-Gervais, em média, uma operação de salvamento custa 10 mil euros e um funeral ronda os cinco mil. “É inaceitável que sejam os contribuintes franceses a pagar”, argumentou Jean-Marc Peillex.

