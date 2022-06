Vai falar-se português no Festival Literário de Atenas

A escritora Filipa Leal e a ‘cantautora’ Mafalda Veiga participam no XIV Festival Literário de Atenas, que abre no próximo dia 14 no Museu da Acrópole.

Mafalda Veiga, autora do tema “Pássaros do Sul” atua na sessão de abertura do festival, dedicado às literaturas grega e ibero-americana, com uma forte participação de autores de língua espanhola, entre eles o peruano Santiago Roncagliolo, as espanholas Marina Perezagua e Leire Bilbao, e o argentino Guillermo Martínez.

O cubano Leonardo Padura, que apresentou em maio passado, em Lisboa, o seu novo título, “Como Poeira ao Vento”, vai apresentá-lo na capital grega, no dia 20 de junho, às 20h30 no Museu Benaki.

Além de Mafalda Veiga e Filipa Leal, a língua portuguesa está ainda representada pelo filólogo brasileiro Eduardo Lucena, que conversa com o escritor cubano José Carlos Somoza, no dia 20 de junho, às 17h00, na Livraria Polyglot.

Besta mesma livraria, no dia 23, às 17h00 locais, protagoniza uma homenagem a “Martín Fierro”, nos 150 anos da publicação deste poema épico de José Hernández.

Mafalda Veiga vai interpretar vários temas em português e espanhol, a encerrar a sessão de abertura, no dia 14, à qual assiste a Presidente da República da Grécia, Katerina Sakellaropoulou, no anfiteatro da Acrópole.

No dia 16, às 19h00 locais, no Instituto Cervantes, na capital helénica, o poeta espanhol Juan Vicente Piqueras conversa com Filipa Leal e Mafalda Veiga.

Outra participação em português é no dia 22 de junho, às 22h00 locais, no Museu Benaki, a atuação de Júnior Maran com os músicos Marcelo Ferrera, do Brasil, e Demian Gómez, da Argentina, para apresentar “Sucessos do Brasil”.

O Festival Ηeleno-Iberoamericano de Literatura Festival, em Atenas, decorre sob a presidência honorária do escritor grego Petros Márkaris, de 85 anos, autor de “Jornal da Noite” (2006), sendo coordenado por Adriana Martínez, e visa “a divulgação literária dos países da América Latina, Espanha e Portugal na Grécia”, segundo se lê no seu portal online.

