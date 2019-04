Vai de bicicleta de Almeirim ao Nepal

Parte de Almeirim e segue pelo sul de Portugal para Espanha. Pedro Bento, 40 anos, vai de bicicleta sozinho até ao Nepal. Partiu no sábado do quartel dos bombeiros de Almeirim rumo a Katmandu, capital do Nepal.

Passará por França, Itália, Eslovénia, Croácia, Montenegro, Albânia, Bulgária, Turquia, Irão.

Neste último país, Pedro Bento vai apanhar um avião até ao aeroporto de Goa, na Índia, para evitar o Paquistão e o Afeganistão, zonas de conflito.

Segue depois da Índia para o Nepal até à capital, Katmandu, que fica a 1400 metros de altitude.

Leia a história de Pedro Bento aqui.