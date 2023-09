Vai começar o Festival Cordas na ilha montanha

A MiratecArts está a finalizar a agenda da oitava edição do Festival Cordas, a maior celebração da arte dos cordofones na região. O festival acontece de 1 a 8 de outubro na ilha montanha. Programação ao vivo e ainda sessões online, estão a ser planeadas em cenários naturais e espaços culturais das seis freguesias do concelho mais jovem da ilha do Pico, Madalena.

Desde a cratera da montanha às piscinas naturais, “Cordas é um dos festivais mais singulares no mundo pela sua localidade, ilha do Pico, mas também pelo foco dos seus artistas se dedicarem à arte dos cordofones, assim, apresentando várias culturas através de instrumentos de cordas,” como anunciou Transglobal World Music Chart Festival Awards, ao atribuir o galardão de Global TOP10 ao Festival Cordas.

O contemporâneo Auditório da Madalena assim como a maior Biblioteca da ilha, são casa do festival desde que abriram portas. O Santuário dos Dragoeiros no Museu do Vinho e o maior tubo lávico do país, a Gruta das Torres, também acolhem programação musical.

MiratecArts Galeria Costa e os seus múltiplos cantinhos transformam-se em palcos para proporcionar momentos únicos. Desde a Gare Marítima da Madalena ao Aeroporto do Pico, o Centro e Ruas da vila da Madalena e ainda na Paisagem da Cultura da Vinha da ilha do Pico, no Moinho dos Frades, vai haver música ao vivo. O programa online destaca o Duo Ilha Negra com atuações em todas as freguesias do concelho da Madalena, a serem publicadas diariamente nas redes sociais do Festival.

Madalena é a capital dos cordofones de 1 a 8 de outubro, com mais de vinte eventos públicos e outros tantos no sistema escolar e em instituições privadas. Em parceria com a Câmara Municipal da Madalena e o apoio de parceiros locais e do Governo dos Açores, MiratecArts apresenta o evento cultural artístico dos Açores com mais galardões.

Visite www.festivalcordas.com e juntem-se nas redes sociais da MiratecArts e do Cordas World Music Festival, para acompanhar surpresas diárias.