Vai ao Porto ou a Lisboa? Os hotéis InterContinental estão à sua espera

Uma escapadinha nas grandes cidades fica agora mais fácil com a campanha de verão da IHG Hotels & Resorts. A cadeia hoteleira oferece até 25% de desconto, para quem efetuar uma reserva entre os dias 21 junho a 2 de agosto de 2022 nos hotéis InterContinental de Lisboa e Porto.

Se estava à procura da oportunidade certa para reservar as próximas férias no Porto ou em Lisboa, aqui está ela! Os hotéis InterContinental lançaram uma campanha de verão que oferece descontos até 25%, em reservas de 21 de junho a 2 de agosto de 2022, para estadias até 31 de janeiro de 2023, sendo que o cancelamento é gratuito até ao dia anterior.

A capital portuguesa e a cidade Invicta são destinos a não perder neste verão, pois há sempre alguma coisa para ver ou fazer. Atividades, praias, passeios, museus e muito mais, quer seja no Porto ou em Lisboa, há para todos os gostos e idades.

A norte, pode sempre explorar as praias de Matosinhos, da Foz e de Gaia, ou percorrer a beleza do Rio Douro. Conhecer o Parque da Cidade e a Ribeira do Porto, ou apreciar o pôr-do-sol nas Virtudes, são algumas das atividades que irão tornar esta viagem valer ainda mais a pena. Já mais a sul, poderá visitar o Parque Eduardo VII, o Palácio da Pena e o miradouro de Monsanto, para desfrutar da natureza e das vistas. Os mais aventureiros têm também a oportunidade de embarcar num passeio pelo Rio Tejo ou no famoso elétrico 28, que atravessa os recantos da cidade.

Depois de um dia em cheio, nada melhor que o conforto e sofisticação dos hotéis InterContinental para relaxar. A campanha está disponível nas reservas efetuadas de 21 de junho a 2 de agosto de 2022, para estadias até 31 de janeiro de 2023.