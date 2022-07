Vai ao Dia do Emigrante na Madeira?

Na freguesia da Ilha, em Santana, celebra-se este ano a 18ª edição do dia do emigrante. A festa é na segunda quinzena de agosto.

A festa pretende homenagear os emigrantes e demonstrar a quem volta o que de melhor se faz na ilha da Madeira. Está a ser preparado um programa de animação diversificado, desde folclore, dança ou música.

O dia conta também com o típico circuito de carros de Pau, como revela o jm-madeira. Integrada no campeonato regional, a corrida tem uma parceria com a Associação Recreativa e Cultural dos Amigos dos Carros de Pau de Água de Pena.

A festa conta também com gastronomia, artesanato local, a Missa a Nossa Senhora do Rosário pelos Emigrantes e ainda um debate com uma temática de interesse para os emigrantes madeirenses.