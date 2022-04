Vai a Portugal este fim de semana? Não perca as festas de Melgaço

A Festa do Alvarinho e do Fumeiro de Melgaço regressa esta sexta-feira e durante os três intensos dias promete atrair milhares de visitantes, não apenas portugueses como da vizinha Galiza. A programação inclui provas comentadas de vinhos, sessões de showcooking, tasquinhas e concertos.

Do lado da gastronomia, os chefes Arnaldo Azevedo e Vitor Matos, que possuem estrelas Michelin nos restaurantes que lideram no Porto (Vila Foz e Antiqvum, respetivamente) são protagonistas das duas primeiras sessões de showcooking, cabendo a Cristina Manso Preto, bem conhecida dos ecrãs televisivos, a derradeira subida ao palco. O desafio colocado aos três cozinheiros é simples: dar asas à imaginação, criando propostas gastronómicas que incluam produtos autóctones melgacenses.

Para os que pretendem aprofundar conhecimentos sobre Alvarinho, uma das mais notáveis castas brancas ibéricas, Manuel Moreira, sommelier e provador da Revista de Vinhos, vai explorar temáticas como os espumantes de Alvarinho são excelentes para todas as ocasiões ou a invulgar capacidade de evolução dos vinhos desta variedade. Das expressões mais tropicais ao carácter mais austero e profundo, das vinificações mais imediatas aos estágios mais prolongados e que por vezes incluem barricas, o Alvarinho permite um infindável leque de possibilidades, tendo no terroir da sub-região a origem que todos lhe reconhecemos.

Da programação da Festa do Alvarinho e do Fumeiro de Melgaço consta ainda o concurso do Mel, Salpicão, Presunto e Broa de Melgaço, um quarteto de produtos que ilustra bem a diversidade do território.

As provas nos expositores de vinhos e de fumeiro decorrem durante todo o evento, sendo possível adquirir e consumir no evento as propostas de cada catálogo. No espaço da restauração, tasquinhas típicas de Melgaço confecionam pratos que prometem não deixar ninguém indiferente.

Tratando-se do mais significativo evento de celebração anual em Melgaço, a Festa do Alvarinho e do Fumeiro terá música ao vivo nas noites de sexta-feira e sábado, com as atuações dos Função Públika e do Grupo AF. Domingo à tarde será a vez das atuações do grupo Minhotos Marotos e dos grupos etnográficos: Grupo Folclórico de Pinheiros, Grupo Dançares Castrejos, Grupo Etnográfico da Casa do Povo de Melgaço.

A inauguração oficial está agendada para as 18h00 desta sexta-feira com uma saudação ao vinho Alvarinho pela Real Confraria do Vinho Alvarinho. O evento abre portas todos os dias pelas 10h00, sendo possível consultar a programação detalhada online, nas páginas de internet e nas redes sociais do Município de Melgaço.

Durante os dias do evento, uma programação paralela convida a descobrir Melgaço em atividades de enoturismo, de desporto aventura, e de fruição da natureza.

Festa do Alvarinho e do Fumeiro de Melgaço é uma organização do Município de Melgaço com co-produção da Essência do Vinho.