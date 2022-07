Vai a Portugal de carro? Leia isto

Já está a preparar-se para conduzir longas horas para ir de férias até Portugal? Antes de sair, lembre-se de verificar o seu automóvel, sobretudo uma série de aspetos essenciais.

A pressão dos pneus é fundamental para a sua segurança. Uma pressão adequada evita desgaste excessivo ou, mais perigoso, o rebentamento dos pneus.

Verifique ou peça a um especialista para controlar os níveis dos diferentes fluido: óleo do motor, líquido de arrefecimento, limpa-vidros.

Como estão as suas luzes? Verifique se tudo funciona, à frente, na traseira e os piscas.

Já viu como vai carregar a sua bagagem? Coloque sempre as malas mais pesadas no porta-bagagens. Se usar o banco traseiro coloque apenas objetos leves para evitar danos em caso de travagem brusca, por exemplo. Se precisar de mais espaço opte pour uma bagageira de teto, mas assegure-se que a instalação será feita por um especialista.

Se levar consigo água e bebidas (o que é muito aconselhável) coloque-as de forma a que estejema facilmente acessíveis.

O cansaço é a principal causa de acidentes fatais. É importante descansar bem no dia anterior à sua partida: vá para a cama cedo, ou faça uma sesta à tarde se vai viajar de noite. Evite o consumo de álcool para estar em forma ao acordar.

Uma vez na estrada pare pelo menos de duas em duas horas para se refrescar e descansar. Beba muita água (a falta de água afeta a concentração durante a condução). Ao menor sinal de cansaço pare imediatamente! Estique as pernas, saia do carro, e depois feche os olhos por alguns minutos para recuperar a força. Use o ar condicionado para baixar a temperatura dentro do automóvel, o que ajudará a concentração.

França e Espanha têm portagens bastante frequentes. Para evitar as filas adquira um sistema de portagem automático. O custo será praticamente igual e pode, na maioria dos casos, utilizá-lo nas scuts e portagens portuguesas.