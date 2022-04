Vai a Estremoz esta semana? Então passe na Feira Internacional

Mais de 450 expositores participam na 34.ª edição da Feira Internacional de Agropecuária de Estremoz (FIAPE), que regressa com lotação esgotada, a partir de quarta-feira, após dois anos de interrupção devido à pandemia de covid-19.

O certame, que vai ser inaugurado às 10:30 de quarta-feira, decorre até domingo, no Parque de Feiras e Exposições de Estremoz, no distrito de Évora, com aposta no artesanato e na pecuária e entradas gratuitas, à exceção dos concertos.

Organizada pela câmara municipal e, na área da pecuária, pela Associação de Criadores de Ovinos da Região de Estremoz (ACORE), a feira pretende contribuir para o desenvolvimento económico e promoção turística da região.

Expositores de setores tão distintos como a pecuária, agricultura, artesanato, maquinaria agrícola, produtos regionais, comércio, indústria e serviços participam na FIAPE, “um dos maiores eventos a sul do Tejo”, segundo a organização.

Com o espaço destinado a expositores “completamente preenchido”, a FIAPE agrega a 38.ª edição da Feira de Artesanato de Estremoz, “uma das mais conceituadas a nível nacional”, com a participação de 132 artesãos, de várias localidades, realçaram os organizadores.

O presidente da Câmara de Estremoz, José Daniel Sádio, disse hoje à agência Lusa que o município “tudo fez” para que a edição 2022 da feira, em que as entradas livres no espaço expositivo são uma das novidades, “seja um grande sucesso”.

“Numa FIAPE com entradas gratuitas, com exceção dos concertos noturnos, apostámos fortemente no artesanato e na pecuária, a essência da feira”, realçou o autarca, acrescentando que “mais artesãos” e “maior área expositiva” este ano vão permitir “ter a excelência do artesanato em Estremoz”.

José Daniel Sádio indicou ainda que o setor da pecuária vai ter também “uma maior área expositiva”, o que, “complementado com a tremenda qualidade do gado e dos concursos e atividades previstas, permitirão uma grande oportunidade para o setor”.

Segundo o autarca, o certame vai contar ainda com empresários e empresas e “animação de excelência” com “grandes artistas”.

“Acreditamos que a FIAPE será uma enorme oportunidade para continuar a promover e a alavancar a nossa terra, as nossas gentes, os nossos artesãos, as nossas empresas e empresários”, salientou.

No setor da pecuária, a ACORRE destacou o aumento da área de exposição e do número de expositores, com a participação de 160 criadores de gado, cerca de mil animais, sobretudo ovinos, caprinos, bovinos e equinos, e 30 associações do setor.

Os nove concursos nacionais de ovinos e bovinos de diversas raças são um dos atrativos do certame, considerado uma “referência no setor agrícola nacional”, disse a ACORE.

Além da pecuária, outros dos ‘ingredientes’ são a exposição e venda de produtos regionais – enchidos, queijos, doçaria, mel, vinho e azeite – e a gastronomia tradicional.

A edição deste ano apresenta ainda como novidade a mudança de local dos concertos e diversões, que passam para o espaço onde se realiza o mercado de levante, junto ao parque de feiras.

Na vertente musical, o cartaz de espetáculos inclui concertos com The Lucky Duckies, na quarta-feira, Los Romeros, Calema e DJ Eddie Ferrer, na quinta-feira, André Amaro, António Zambujo e DJ Pedro Cazanova, na sexta-feira, e o espetáculo de fado “Em Casa d´Amália” e concertos com Diogo Piçarra e Karetus, no sábado.

O programa inclui outras iniciativas, como atuação de bandas filarmónicas e grupos de dança, uma corrida de toiros, no sábado, discotecas e uma tarde dedicada ao Alentejo, no domingo, que inclui folclore e cante.