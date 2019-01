Vagas assolam-me o cérebro

e eu quero, quero-te aqui

quero-te nua aqui perto de mim

quero ver aquele amor

que me prometeste

e o véu que era teu

fugiu com o frio

és tão clara entre os meus dedos

e a fragrância dos teus cabelos

afaga as ânsias em mim

inebriante a sensação

dos gemidos e beijos e gritos

vaga após vaga.

Era incompleto

mas senti o ímpeto

tocaste-me o ventre

abriste-me o coração

senti o mundo a penetrar-me o corpo

o universo em revolução

as estrelas explodindo

em magníficas supernovas

os mares abrindo-se

os céus rompendo-se

os ventos aspirando

o sol escorregando

sobre as águas

e incendiando o oceano

ondas de fogo

espuma ardente

que se joga num vai-vem insistente

sobre a baía inexplorada

vaga após vaga.

E a caravela calada

fendendo os mares

vai chegando a pouco e pouco

em novas investidas

num derrame rouco

de novos conquistadores

sobre as areias destas praias

fazer os frutos nascer

em novas terras prometidas

comer maçãs todas as manhãs.

JLC1995