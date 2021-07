Vaga de mau tempo afeta vários países europeus

A Europa enfrenta este semana condições climatéricas extremas Tempestades violentas, com ventos fortes, chuva intensa e granizo causaram estragos em várias regiões da Suíça. O país foi novamente atingido pelo mau tempo.

Na Alemanha caíram chuvas torrenciais. Vários túneis de metro e de comboios suburbanos ficaram inundados na terça-feira em Estugarda, paralisando parte do tráfego.

Também houve inundações no metro de Moscovo. A chuva, acompanhada por ventos fortes provocou a queda de árvores. Num só dia, caiu quase 70 por cento da precipitação média mensal na capital russa.

Cenário bem diferente na Hungria que enfrenta um alerta devido ao calor. As temperaturas podem atingir 38 graus e as autoridades aconselham as pessoas a permanecerem em casa durante as horas mais quentes.