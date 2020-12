Vacinas a partir de amanhã

Segundo o Serviço Nacional de Saúde, a vacinação contra a covid-19 começa amanhã.

Entre janeiro e março de 2021, estarão em princípio, à disposição mais lotes de vacinas. A partir das informações dadas pela Ministra da Saúde, a população portuguesa poderá ter confiança nesta vacinação.

Assim, acrescento que desta maneira, mas lentamente no ano seguinte, a população deverá começar a ter esperança acerca do fim de estado de emergência.

Esperando-se, igualmente, que no fim de um estado de emergência ainda imprevisto, as empresas ligadas ao turismo retomem as suas atividades. Para depois, as empresas das áreas de transportes, restauração, alojamento, cultura e desporto poderem levar a cabo plenamente os seus objetivos.