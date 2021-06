Vacinados norte-americanos já podem visitar Portugal

Portugal vai restabelecer as viagens não essenciais com origem nos Estados Unidos para pessoas que já tenham certificado de vacinação a partir da próxima semana.

“Vamos ter oportunidade (…) de assegurar a reabertura das viagens não essenciais a partir dos Estados Unidos para Portugal para as pessoas que tenham certificado de vacinação, tudo conforme a recomendação do Conselho Europeu”, afirmou o ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, durante a apresentação da nova campanha de turismo de Portugal – Tempo de Ser | Time do Be, em Arouca. “Julgo que na próxima semana teremos condições de ter isto a funcionar”, acrescentou.

Esta decisão vai permitir a muitos lusodescendentes a residirem nos Estados Unidos visitarem finalmente Portugal e as suas famílias.

Recorde-se que, no passado mês de maio, a União Europeia concordou com a entrada de viajantes de países terceiros que receberam as doses necessárias das vacinas contra a covid-19 autorizadas a nível europeu. Os viajantes devem estar totalmente vacinados há pelo menos 14 dias, com as duas doses de uma das quatro vacinas aprovadas pela autoridade europeia do medicamento. A Comissão Europeia propôs que não fossem impostos testes ou quarentena a estas pessoas, mas a última palavra cabe a cada Estado membro da UE.

Já esta segunda-feira, o comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, pediu reciprocidade” aos Estados Unidos em relação ao acolhimento de turistas.