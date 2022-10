Vá ver os balões ao Alentejo

O Festival Internacional de Balões de Ar Quente regressa ao Alentejo, em novembro, com a participação de cerca de 35 equipas europeias, depois de a “primeira parte” do evento ter decorrido em Oeiras, em setembro.

Promovido pela empresa Publibalão, em colaboração com o “Alentejo sem Fronteiras – Clube de Balonismo”, a 25.ª edição do festival, o mais antigo do género em Portugal, vai decorrer em várias localidades dos distritos de Portalegre e de Évora, entre os dias 4 e 13 de novembro.

Citado num comunicado enviado à agência Lusa, o diretor e fundador do evento, Aníbal Soares, explica que decidiram, como forma de comemorar a 25.ª edição do festival, “alargar o número de dias, voos e espetáculos de ‘night glow’”, para que “ um maior número de pessoas” possa assistir e efetuar um voo livre em balão de ar quente.

Durante o evento, e sempre que a meteorologia o permitir, o Festival Internacional de Balões de Ar Quente (FIBAQ) promete promover 15 sessões de voos livres com cerca de 35 balões de ar quente de diversas nacionalidades como Portugal, Espanha, França, Bélgica, Luxemburgo e Holanda.

Este ano, o FIBAQ vai decorrer em Alter do Chão, Fronteira, Monforte, Nisa, Ponte de Sor e na Fundação Abreu Calado, em Benavila, no concelho de Avis, no distrito de Portalegre.

Além de percorrer estas regiões mais a norte do Alentejo, o FIBAQ vai também marcar presença em Borba e Vila Viçosa, no distrito de Évora.

O festival tem para oferecer, diariamente, voos livres (as habituais viagens de balão) mediante a aquisição de uma pulseira, que vão estar associados a campanhas solidárias a favor dos bombeiros dos concelhos aderentes.

O FIBAQ vai contar ainda com espetáculos noturnos, os denominados “Night Glow”, em que os pilotos preparam os seus balões como se fossem descolar, mas ficam presos a alguns metros do chão e com as chamas a serem libertadas intercaladamente, o que cria um espetáculo visual.

O festival, o maior e mais antigo do género em Portugal, tem raízes no distrito de Portalegre e serviu de base para a abertura, em 2012, da primeira escola do país para pilotos de balões de ar quente, em Fronteira.