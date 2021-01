Utiliza MB Way em Portugal? Então leia isto

As transferências por MB Way passaram a ser gratuitas a de 1 de janeiro. A 23 de julho, o Parlamento aprovou os limites para as comissões bancárias associadas ao MB Way e a lei entrou agora em vigor.

As isenções aplicam-se a operações até 30 euros, num máximo de 150 euros ou 25 transferências por mês. Acima deste patamar, passa a ser aplicada uma taxa igual ao do regulamento de transferências da Comissão Europeia, na percentagem de 0,2% para cartões de débito e 0,3% para os cartões de crédito.

Todos os bancos têm de adotar estas regras, mas o Santander e o Novo Banco vão além do previsto pela lei: vão isentar todas as transferências MB Way sem limite de montante e de número de operações realizadas.

Através da utilização de um cartão Santander, os clientes poderão realizar transações através do MB Way “de forma gratuita, seja na app do banco ou do MB Way”. Segundo o portal ZAP, o mesmo irá acontecer com o Novo Banco.

O diário questionou outros bancos sobre como planeavam aplicar a lei, mas não obteve resposta.

A chegada do novo ano também traz o fim de outras comissões. É o caso da declaração de distrate, passada pelas instituições quando os empréstimos chegam ao fim. As declarações de dívida para fins sociais, como para apresentação em escolas ou creches também passam a ser gratuitas até a um limite de seis por ano.

As comissões exigidas pelos bancos pelo processamento das prestações do crédito também acabam, mas só nos novos contratos.