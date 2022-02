Urge alterar a lei eleitoral

Nos círculos eleitorais da emigração houve irregularidades, quer no que toca ao cumprimento da lei eleitoral, quer em relação à combinação tida entre partidos sobre a exigência ou não da cópia do Cartão do Cidadão como factor de identificação! Por falta da alegada documentação de votantes (cópia do Cartão de Cidadão) foram invalidados 157.205 votos no círculo da Europa!

O problema fez-se sentir mais no círculo da Europa que devido à reclamação apresentada pelo PSD (alegada falta da cópia do CC por parte de votantes) viu os votos anulados. No círculo fora da Europa foram tidos em conta todos os votos independentemente de serem acompanhados ou não da fotocopia do CC.

Como sempre, foram eleitos um deputado do PS e outro do PSD no círculo da Europa! E como sempre estes foram abandonados e obrigados a trabalhar por conta própria!

Pelo círculo da Europa foi reeleito Paulo Pisco como deputado do PS e foi eleita Maria Ester Vargas para deputada do PSD. Pelo Círculo Fora da Europa foram eleitos: Maló Abreu pelo PSD e Augusto Santo Silva pelo PS.

Um outro problema é o facto de todos os votos fora do PS e do PSD serem propriamente anulados pelo sistema de atribuição de mandatos. (Sobre o método de contagem de votos e correspondente atribuição de mandatos veja-se https://antonio-justo.eu/?p=7056)!

Na presente legislatura torna-se urgente uma alteração da Lei Eleitoral para a Assembleia da República não só para os círculos da Emigração como também para os círculos eleitorais em Portugal; torna-se urgente acabar com os círculos eleitorais confinados aos distritos. Um outro assunto será a necessidade de dar possibilidade, a todos os eleitores portugueses, de votarem pelo correio ou por internet, como já exposto em artigo e notas https://antonio-justo.eu/?p=7009

Já não chega que Lisboa se limite a mostrar um sorriso malicioso de rosto democrático para os emigrantes! Lisboa não pode continuara a tratar os emigrantes enteados, nem a abusar dos seus representantes fazendo deles um seu alibi.

Boa sorte aos deputados e juntem-se para defenderem os interesses dos emigrantes! Enquanto os deputados da emigração não se juntarem e unirem estarão a tornar-se cúmplices de um sistema de costas voltadas para os emigrantes.

