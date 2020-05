Urbi Et Orbi Et Oeconomia: a Humanidade ao espelho – 2

A morte saiu à rua num dia assim

e trouxe uma doença virulenta

que se julga rainha caprichosa

de decidir quem vive e quem morre

por decreto parou toda a gente

essa gente toda que andava tão distraída

e tão arredada de si mesma

numa roda de hamster louca

a afiançar que não, não se pode parar

não se pode parar nunca

mas que teve mesmo de parar

e deter a sua correria alienada

teve mesmo de ficar em casa

quieta.

A morte saiu à rua num dia assim

e as pessoas deixaram de o poder fazer

deixaram de poder ir trabalhar

deixaram de poder ir às compras em família

deixaram de poder fazer a sua vida, como se diz

ficaram em casa

deixaram de poder jogar futebol

de ir passear, de conviver

de se reunir, de se divertir

ficaram em casa

deixaram de poder despedir-se dos seus mortos

de abraçar os pais, os netos e os avós

as crianças deixaram de poder ir à escola

deixaram de poder brincar com primos e amigos

ficaram em casa

as pessoas deixaram de poder sorrir

porque todos usavam máscara

quando saíam à rua

a Humanidade constrangida

a desumanizar-se!

Mas não era o que andava já a fazer?

A Humanidade

parada, confinada, em quarentena

a perguntar-se a si mesma:

40 dias? E agora, fazemos o quê?

Sem as obrigações a constranger

sem os objetivos por atingir

sem os horários e os prazos por cumprir

sem os patrõezinhos a quem se submeter

sem as viagens de negócios por agendar

sem lucros a registar custe o que custar

as pessoas começaram a fazer

o que realmente gostam de fazer

o que realmente sabem fazer

o que realmente deviam sempre fazer

tocar piano, cantar ópera, construir um armário

pintar um quadro, desenhar uma BD

ou inventaram porvires utópicos

para fecundar amanhãs melhores

ou reaprenderam o interesse superior

da preguiça e do ócio

ou começaram a escrever um livro, poemas

a compor músicas, canções, hinos

a esculpir madeira, a escultar barro

a costurar a sua própria roupa

voltaram a cozer pão em casa

aprenderam a falar swahili e inuita, suíço alemão

fizeram nascer um quintal num parapeito de janela

a plantar tomates-cereja e manjericão em vaso

e o canto de relva atrás de casa é agora uma horta

começaram a cultivar o seu próprio jardim

a brincar com os filhos, descobrindo que aprenderam

a falar inglês sozinhos com o tablet

“O meu filho fala inglês? Onde estava eu?”

e como nos piores anos

das piores épocas do passado

que julgávamos nunca mais

voltarem às ruas da Europa

as pessoas voltaram a deixar

cestos de comida suspensos das janelas

excedentes de primeira necessidade

no átrio dos supermercados

para os pobres: “Se tem ponha

se não tem, pode levar!”

a solidariedade é tão natural e fácil

como é que podemos ter esquecido?

A Humanidade a tentar lembrar-se de quem é?

As pessoas começaram a ver o mundo da janela

e o mundo pareceu-lhes bem diferente

mas na verdade o mundo continuava

tão belo como sempre foi.

A Humanidade a estranhar-se a si mesmo!

As pessoas começaram a bater palmas

aos enfermeiros, aos médicos, aos farmacêuticos,

aos carteiros, aos camionistas, aos motoristas

às empregadas de limpeza, aos homens do lixo

os empregados dos supermercados

e das estações de serviço

começaram a agradecer quem ignoravam

com soberba quinze dias antes

e começaram a falar com os vizinhos

em quem nunca tinham reparado.

A Humanidade a reabituar-se a si mesma!

Agora, namora-se à janela

como antigamente

fala-se com a vizinha

de soleira para soleira

de postigo para postigo

dá-se cursos de ioga

e concertos pela internet

aulas de cozinha e de guitarra por skype

cantam-se serenatas por viber

com o spotify e o shazam como orquestras de bolso

janta-se em facetime olhos nos olhos

e a distância aproxima

aqueles que muito se faltam.

À noite um DJ improvisa uma roof-party

desde de um dos terraços do bairro

a vizinha do 5° andar pendura a bola espelhada

no prego da gaiola do piriquito

e projetores multicolores iluminam

a noite, as ruas e os prédios

mais do que nas semanas do Natal

esvanecendo as luzes urbanas amareladas

já de si matas, baças e mortas

as pessoas assomam às janelas

às marquises, aos varadins, às varandas

e dançam de sacadas escancaradas

bebem cocktails e aperitivos nas janelas

que eles próprios prepararam

brinda-se de prédio para prédio

as cidades bailam, o mundo sobrevive.

A Humanidade a mudar?

E a economia?

A economia periclita

só porque as pessoas de repente

cortaram no supérfluo

e compram apenas o essencial.

Afinal quem precisa de quem?

JLC07042020

(Foto: Pixabay)