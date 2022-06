Uptown Bar do InterContinental Lisbon volta a abrir

O InterContinental Lisbon, no centro de Lisboa, volta a ter o Uptown Bar em funcionamento, com uma diversidade de cocktails com descontos até 25% e oferta de uma surpresa doce entre as 18h00 e as 20h00 de segunda a sexta-feira.

Com ou sem álcool, no Uptown Bar há uma carta disponível, de segunda a sexta-feira, das 18h00 às 20h00, com 15 cocktails e gins a preços especiais. A par disso, esta Happy Hour inclui ainda um shot do cocktail do mês ou uma mini sobremesa, na compra de uma bebida e de um prato de assinatura.

“Glow in the Dark”, “Charlin Chaplin” e “The Fresh Pirate” são alguns dos cocktails com álcool que os clientes poderão provar. Mas também há opções sem álcool como o “Feeling Fresh” e o “Mish Mash”.

A carta dispõe ainda de pratos de assinatura, numa versão adaptada a petiscos e com valores especiais. Ceviche de robalo do mar, pastelão de bacalhau com molho de iogurte, crocante de alheira com maionese picante, hummus de beterraba com crudités e batatas assadas com alho, tomilho e parmesão, são algumas das iguarias que fazem parte do menu.

O Uptown Bar fica situado na rua Castilho 149, em Lisboa, e está aberto todos os dias 16h00 às 00h00. No entanto, a carta especial de Happy Hour só está disponível de segunda a sexta-feira, das 18h00 às 20h00, onde são oferecidos descontos até 25% nas bebidas.