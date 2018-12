falas do universo como se fosse

obra de um poeta menor

conheces tu versos

mais perduráveis que as flores

versos mais nutritivos que os frutos?

conheces tu versos mais altos que as estrelas

versos mais fluídos que a escuridão?

conheces tu versos mais nítidos que a água

versos mais sapientes que o canto da luz ?

conheces tu versos mais originais que a primavera

versos mais concretos que as pedras?

conheces tu versos mais fraternais que o vinho

versos mais indagadores que nossos espíritos?

conheces tu versos mais guiantes que nossos corações

versos mais poéticos que o amor?

conheces tu versos mais doces que o beijo

versos mais belos que o rosto das mulheres?

conheces tu versos mais místicos que o fogo

versos mais sonantes que o nascimento de uma criança?