Universidades portuguesas promoveram-se junto da comunidade em Genebra

No âmbito da visita do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas à Suíça, o Consulado Geral de Portugal em Genebra recebeu uma sessão sobre o Ensino Superior português dirigida à comunidade portuguesa residente naquela cidade. Este encontro teve sala cheia, com a presença de muitos jovens portugueses, e encarregados de educação, e visou dar a conhecer as condições para estudar e investigar em Portugal. A sessão contou com uma apresentação a cargo do diretor-geral do Ensino Superior, João Queiroz, e de representantes de universidades e institutos politécnicos portugueses.

Na sessão foi apresentada a quota que existe no ensino superior português para portugueses emigrantes, mas também os termos em que podem ser reconhecidas competências do ensino secundário para efeitos de concurso e de integração nos sistemas de ensino universitário e politécnico em Portugal. Algumas medidas desenvolvidas, como a validade do cartão de cidadão de 5 para 10 anos, o novo modelo de passaporte com maior número de páginas para evitar as deslocações aos serviços consulados e as leis eleitorais foram outras matérias abordadas nos contactos do Governo com emigrantes.