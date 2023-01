Universidade do Luxemburgo dedica projeto a “lusófonos seniores activos”

A Universidade do Luxemburgo, lançou uma iniciativa totalmente gratuita intitulada”Redução do stress para seniores lusófonos activos de 55 anos ou mais”.

Dois programas serão oferecidos utilizando técnicas baseadas em mindfulness (consciência plena) ou no envelhecimento activo e promoção da saúde. O projecto de investigação busca avaliar os efeitos de ambas as técnicas. Para este efeito, será convidado a realizar três entrevistas individuais: antes do início dos programas, pouco depois do fim das oito sessões e após as sessões.

Os programas consistem em práticas de meditação, yoga, consciência corporal, atividades de pintura, treino de memória, nutrição, exercícios físicos e reflexões sobre diferentes tópicos.

O projeto destina-se a pessoas de língua portuguesa com idade superior a 55 anos. Os programas terão lugar em workshops de grupo durante oito semanas, com a duração de duas horas e meia cada sessão.

“A participação de um grande número de pessoas será de grande relevância para ampliar o conhecimento sobre técnicas que promovem o envelhecimento ativo e alívio do stress na população idosa”, explica a Universidade em comunicado. Os programas oferecidos ajudam a desenvolver hábitos que aumentam o bem-estar e promovem diferentes aspetos da saúde. “Assim, ao participar de um desses programas, você aprenderá técnicas que podem ajudá-lo a cuidar de si e da sua saúde”, explica a academia.

As sessões individuais terão lugar no Escher BiBSS, 24 rue Louis Pasteur, em Esch-sur-Alzette. Os workshops do grupo terão lugar no Mosaïque Club Senior, 31 rue Léon Metz, em Esch-sur-Alzette e terão início em Fevereiro.