Universidade do Algarve assina protocolo de formação com a Huawei

A Huawei Portugal e a Universidade do Algarve (UAlg) formalizaram esta semana uma parceria para implementação da ICT Academy, dando assim a professores e alunos desta instituição de ensino superior da região algarvia acesso privilegiado a conteúdos e experiências formativas alinhadas com as necessidades do mercado de trabalho na área das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).

Esta parceria com a UAlg vai explorar os campos do Cloud Computing e da Inteligência Artificial não só fornecendo soluções para as diferentes necessidades e exigências da instituição, mas também disponibilizando novos conteúdos formativos, a que se junta a certificação de docentes. Desta forma, seguindo o exemplo de parcerias já estabelecidas em Portugal, com o Instituto Politécnico de Bragança e o Instituto Piaget, com a implementação do programa ICT Academy na Universidade do Algarve, a Huawei disponibiliza soluções multidimensionais para diferentes tipos de talento na área das TIC e níveis de necessidades, de forma a garantir que os modelos de cooperação respondem às exigências das instituições de ensino superior e das empresas.

Na sessão de assinatura do protocolo João Rodrigues, Pro-Reitor da Universidade do Algarve, enalteceu “o salutar empenho e o compromisso da Huawei na sua missão de investir no conhecimento e na inovação em estreita ligação com a academia”, ainda acrescentando que o facto de o Algarve acolher cidadãos – e, consequentemente, estudantes – de vários pontos do mundo, “foi determinante para a UAlg passar a integrar a ICT Academy, um programa internacional com provas dadas e que será uma mais-valia para uma instituição que pretende aprofundar os laços com o universo empresarial”.

De acordo com Diogo Madeira da Silva, Head of Public Affairs & Communications da Huawei Portugal, a associação à ICT Academy da Huawei “vai proporcionar aos estudantes e professores da Universidade do Algarve uma progressiva aprendizagem na utilização de tecnologia de última geração, dotando-os de ferramentas valiosas para as exigências da atualidade, sobretudo para fazer face a um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e global”.

O responsável salientou ainda que a Huawei, presente em Portugal há mais de 15 anos, “continua a reforçar a sua associação e a transferência de conhecimento ao sistema de ensino português, fazendo-o no país como um tudo e não se focando apenas nas grandes áreas urbanas de Lisboa e Porto. No caso da Universidade do Algarve existe já um histórico de relação e estamos muito entusiasmados por criar agora um novo eixo de ligação, através deste programa”.

Lançada em Portugal no passado mês de julho, e integrando o programa TECH4ALL da Huawei, a ICT Academy tem como principal objetivo potenciar a transferência de conhecimento para as várias universidades portuguesas e aproximá-las da realidade das empresas e da inovação tecnológica através do enriquecimento dos conteúdos formativos na área das Tecnologias de Informação e Comunicação.

Com o intuito de consolidar esta estratégia de conjugação de esforços com a academia, a Huawei criou, a nível global, o ICT Academy Development Incentive Fund, com um investimento total de cerca de 50 milhões de dólares a ser aplicado nos próximos cinco anos.