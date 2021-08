Universidade de Évora organiza debate sobre turismo sustentável

O “Évora Fórum – A World For Travel”, conferência sobre turismo sustentável que terá lugar na Universidade de Évora, entre 16 e 17 de setembro, foi desenvolvido com o propósito de transformar a indústria do turismo reunindo todos os stakeholders dos setores públicos e privados em torno deste compromisso.

Esta primeira edição do evento, que conta com o apoio da edilidade, terá como foco as componentes chave do setor onde a mudança é obrigatória, identificando as etapas que permitirão consolidar as soluções a serem implementadas e abordará temas intrínsecos à sustentabilidade, tais como variações do modelo económico, impacto climático, impacto ambiental do turismo, mudanças costeiras e marítimas, bem como políticas agrícolas e de neutralidade carbónica.

Especialistas reconhecidos da economia turística, do meio-ambiente, do urbanismo, da cultura e do património, climatólogos e especialistas no desenvolvimento aeronáutico e dos cruzeiros juntam-se, pela primeira vez, para co-criar novas formas de agir e estabelecer compromissos para a indústria do turismo.

Neste encontro estarão presentes mais de 140 oradores internacionais, destacando-se, desde já, o explorador profissional Mike Horn (“Courage and Perseverance in Difficult Times” – Coragem e perseverança em tempos difíceis), aventureiro e especialista em sobrevivência, globalmente reconhecido como um dos maiores exploradores da atualidade. Destaque ainda para as presenças confirmadas de: Jean-Baptiste Lemoyne (Secretário de Estado do Turismo em França), Zurab Pololikashvili (Secretário Geral da OMT – Organização Mundial do Turismo) e Rita Marques (Secretária de Estado do Turismo em Portugal).

O evento é organizado pelo Eventiz Media Group, o maior grupo media francês do setor, em parceria com o Global Travel & Tourism Resilience Council e com o apoio do Turismo de Portugal, da OMT (Organização Mundial do Turismo) e da World Travel and Tourism Organisation (WTTC) e da Câmara Municipal de Évora.

Este evento terá a participação presencial limitada a 350 pessoas.