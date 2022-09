Universidade de Évora apresenta proposta promissora na energia solar

A Universidade de Évora (UÉ) anunciou ter realizado com sucesso os primeiros ensaios experimentais do coletor Advanced Linear Fresnel Reflector (ALFR), com uma potência de cerca de 15kWth, usando óleo térmico como fluído de transferência de calor.

Segundo a UÉ, nestes ensaios foi utilizada como referência a norma internacional de ensaio de coletores ISO9806:2017.

“Este é mais um passo para o desenvolvimento da tecnologia ALFR para a produção de eletricidade despachável a preço competitivo”, argumentou a academia alentejana.

