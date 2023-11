Universidade de Coimbra volta a promover feira de minerais e fósseis

O Departamento de Ciências da Terra (DCT) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) vai dinamizar nos próximos dias 24, 25 e 26 de novembro mais uma edição da Feira Internacional de Minerais, Gemas e Fósseis, no Museu da Ciência da Universidade de Coimbra.

O certame deste ano, para além de apresentar uma série de expositores nacionais e estrangeiros de minerais de coleção, pedras preciosas, fósseis, material didático e objetos manufaturados de ourivesaria, conta também com o lançamento do 1º Encontro de Colecionadores de Minerais, Gemas e Fósseis.

Esta XXIX edição conta ainda com a apresentação do livro “A Mina em que Vivemos” de Sofia Pereira, investigadora do Centro de Geociências da Universidade de Coimbra, e com ilustração de Alexandra Couto, atividades educativas voltadas para o público mais jovem (Sala Pequenos Geólogos) e escolar, entre outras. Este ano, a Feira terá também a palestra intitulada “Trilobites de Portugal: do Minho ao Algarve”, ministrada pela investigadora Sofia Pereira.

«A Feira Internacional de Minerais, Gemas e Fósseis representa a oportunidade para qualquer individuo, através do colecionismo, da aquisição de um objeto, ou de simples visita, de se poder juntar a este universo natural e vislumbrar a diversidade geológica que é apresentada», consideram Gustavo Gonçalves Garcia e David Silva, membros da organização desta feira.

De acordo com a organização, «a variedade de peças atrai uma diversidade de colecionadores, podendo ser adquiridas peças de países como Afeganistão, Brasil, China, México, Namíbia e Portugal. Por entre gemas e cristais de rara beleza estética e interesse colecionístico, irá estar também presente, à semelhança de edições anteriores, uma enorme variedade de fósseis que registam diferentes idades e ambientes da história da Terra, pelos quais passou a evolução dos organismos. A diversidade parte desde dinossauros e outros répteis antediluvianos, peixes petrificados, trilobites, amonites, fetos gigantes e até insetos preservados em âmbar», conclui.

Este ano a Feira irá apoiar uma vez mais o projeto “O Sorriso da Mafalda”, mas também a organização Latitudes.

Para mais informações consultar o site do DCT ou as redes sociais da Feira.