Universidade de Coimbra promove estilos de vida saudáveis junto das famílias

O projeto europeu “RYHEALTH – A holistic approach to rocking your health”, coordenado pela Universidade de Coimbra (UC), quer juntar escolas, famílias, crianças e jovens na promoção de estilos de vida saudáveis desde a infância. O projeto vai receber mais de 1 milhão de euros de financiamento da Comissão Europeia, no âmbito do programa EU4Health, que apoia projetos que respondem a desafios na área da saúde, e vai juntar instituições de Portugal, Alemanha e Espanha.

Abordando o estilo de vida saudável de forma holística (que agrega atividade física, dieta saudável, saúde mental e bem-estar), e com o envolvimento da família e da escola, o projeto é direcionado a estudantes dos ensinos básico e secundário. Com o trabalho que vai ser desenvolvido até 2025, pretende-se que «crianças e jovens deixem de orientar a sua saúde por fatores extrínsecos e passem a tomar opções (sobre exercício, alimentação, entre outros) de forma intrínseca, para que a vida saudável seja uma escolha e não uma imposição», explica a docente da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra (FCDEFUC) e coordenadora do projeto, Paula Tavares.

«É fundamental promover esta visão holística junto de crianças e jovens para que experimentem, aprendam e vivam vários comportamentos saudáveis, de forma sustentada, ao longo da vida, sendo a escola um lugar de grande relevância para adquirirem e experienciarem esses comportamentos», contextualiza a coordenadora do projeto. Além disso, ao envolver a família, o projeto pretende ter também «um impacto intergeracional, em que todos participam ativamente na promoção de estilos de vida saudáveis, independentemente da idade», destaca ainda Paula Tavares.

As atividades que vão ser desenvolvidas pelo “RYHEALTH – A holistic approach to rocking your health” assentam em cinco pilares: 1) apoiar a promoção de atividades ao ar livre e estilos de vida saudáveis junto de alunos de escolas básicas e secundárias; 2) melhorar as competências de professores e famílias para a promoção da saúde e prevenção de doenças através da adoção de comportamentos saudáveis; 3) facilitar e aumentar as práticas de atividades que melhorem a saúde desde tenra idade; 4) aumentar a consciencialização sobre os impactos positivos de hábitos saudáveis; 5) criar uma rede de instituições, escolas, estudantes e famílias na Europa para a promoção do desporto, de atividades ao ar livre e de estilos de vida saudáveis.

Em Portugal, além da Universidade de Coimbra, o “RYHEALTH” vai envolver o Agrupamento de Escolas da Anadia (através da Escola Básica de Vilarinho do Bairro), o Agrupamento de Escolas da Sertã, «estando em curso o recrutamento de escolas do município de Coimbra, dado que o projeto está aberto à participação de mais escolas e que se pretende que os contributos do projeto possam vir a ser aplicados, no futuro, em outras instituições de ensino», salienta a docente da UC.

O projeto vai envolver ainda a Outdoor Against Cancer (Alemanha), a Escola Internacional Montessori de Munique – Campus de Mónaco (Alemanha) e a Universidade de Cádiz (Espanha). Na Universidade de Coimbra, o projeto conta também com a participação de Alain Massart, Beatriz Gomes, Maria João Campos e Paulo Nobre, docentes da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física.