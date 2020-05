Universidade de Coimbra no top 100 da sustentabilidade

A Universidade de Coimbra é a instituição que em Portugal melhor desempenho global teve no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, de acordo com a segunda edição do ranking “The University Impact Rankings”, do Times Higher Education. Foi a primeira vez que a Universidade de Coimbra integrou este ranking que envolveu 766 instituições a nível internacional. Em destaque no 62º lugar, a Universidade de Coimbra entrou diretamente para o top 100 das universidades mais sustentáveis do mundo.

O ranking mundial das universidades do Times Higher Education parte da avaliação indicadores que medem o desempenho das instituições no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), os quais definem as prioridades e aspirações globais para erradicar a pobreza e promover a igualdade de oportunidades para todos, dentro dos limites do planeta.

Avaliado o desempenho da Universidade de Coimbra, foi no cumprimento do ODS relacionado com Saúde e Bem-estar que esta mais se destacou, ocupando o 17º lugar. Para avaliação deste critério é tido em conta o trabalho de investigação médica desenvolvido pelas universidades no combate a doenças e o apoio aos profissionais de saúde. Na área de Saúde e Bem-estar há a destacar a relação de cooperação que a UC possui com o Serviço Nacional de Saúde ao qual presta apoio nas decisões políticas e governamentais na gestão da saúde. A qualidade e quantidade da formação de profissionais de saúde e iniciativas inovadoras, como o Ageing Coimbra ou a M8 Alliance foram aspetos que, associados ao facto de a UC ser uma das poucas instituições a nível mundial a prestar serviços médicos, a destacam como uma das que mais contribui para a promoção da Saúde e Bem-estar global.

O trabalho desenvolvido pela Universidade de Coimbra na área da economia do mar coloca a instituição na 33ª posição do ODS relacionado com a Vida Marítima. A criação do MAREFOZ, um laboratório do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE) é um dos aspectos que mais contribuiu para o importante papel que a UC acaba por alcançar na promoção da chamada economia azul. Além do apoio prestado a projectos de monitorização ambiental dos ecossistemas aquáticos, avaliação e gestão de qualidade de estuários e zonas costeiras, entre outros, a Universidade de Coimbra, através da MAREFOZ presta apoio a empresas inovadoras direccionadas para uma Economia Azul, promovendo assim o reconhecimento da importância social e do valor económico do mar.

A Erradicação da Pobreza não só constitui um dos mais importantes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como também é uma preocupação da Universidade de Coimbra. Além das bolsas de estudo, do apoio à alimentação, alojamento, saúde e segurança e apoio à infância, a instituição procura estar atenta a eventuais situações de emergência como a que se vive actualmente com a pandemia da Covid-19. Uma das medidas implementadas pela Universidade de Coimbra foi a cedência de equipamentos informáticos aos alunos carenciados, para que estes não fossem prejudicados com a suspensão das aulas presenciais.

Para o cumprimento do ODS relacionado com a Indústria, Inovação e criação de Infraestruturas muitos foram os aspetos que levaram a Universidade de Coimbra a alcançar um lugar de destaque. Um dos exemplos é o projeto INOV C 2020 que, em parceria com outras entidades, promoveu a cooperação entre instituições de ensino superior, entidades de interface, incubadoras de empresas e parques de ciência e tecnologia da Região Centro, com o objectivo de consolidar um Ecossistema de Inovação, aberto e inclusivo, incorporando uma oferta completa de recursos e infraestruturas com apostas transversais e setorialmente orientadas para as necessidades específicas de cada projecto inovador e empreendedor. Paralelamente, em 2019, a Universidade de Coimbra foi a entidade portuguesa com maior número de pedidos de registo de patentes, ultrapassando a tradicional supremacia das empresas.

“Sendo este o único ranking mundial que avalia o esforço das instituições de ensino superior para cumprirem o desígnio de termos um mundo melhor – e no preciso momento em que vivemos uma crise pandémica -, destacam-se especialmente as posições da UC no top 20 mundial na área da Saúde e Bem-Estar, no top 40 na luta contra a pobreza e no top 50 na inovação, valorizando em especial o apoio e o contributo da nossa instituição ao Serviço Nacional de Saúde”, explica o Reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão.

O University Impact Ranking tem como objetivo medir o sucesso global das universidades no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para este ranking, é analisada a forma como a investigação, o ensino e a gestão das instituições contribuem para o alcance dos ODS definidos pelas Nações Unidas, constituindo-se como o único instrumento mundial de avaliação destes compromissos.

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas é constituída por 17 ODS e foi aprovada em setembro de 2015 por 193 membros, resultando do trabalho conjunto de governos e cidadãos de todo o mundo para criar um novo modelo global para acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar de todos, proteger o ambiente e combater as alterações climáticas.

