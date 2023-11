Universidade de Coimbra mostra livros portugueses nos Emirados

Até 12 de novembro, a Universidade de Coimbra (UC) está em destaque na Feira Internacional do Livro de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos – um dos maiores eventos mundiais do mercado editorial –, apresentando uma exposição sobre a presença portuguesa no Golfo.

“Os Portugueses no Golfo 1507–1650: Uma História Interligada” é o título da mostra documental, inaugurada na quarta-feira, dia 1, num evento com a presença do chefe do governo de Sharjah [um dos sete emirados que compõem a confederação dos Emirados Árabes Unidos], xeque Sultan bin Muhammad Al-Qasimi, e do Vice-Reitor da UC para a Cultura, Comunicação e Ciência Aberta, Delfim Leão.

Instalada ao centro do grande átrio da nave principal da Feira, a exposição apresenta-se numa ‘carruagem’ de 18 metros de comprimento, toda em vidro, pintada de preto, mas com transparências [stand da autoria do Atelier do Corvo]. Lá dentro estão expostas cerca de 60 peças, entre livros raros, mapas, manuscritos e objetos de uso variado, provenientes de fundos diversos da UC e de coleções particulares. O objetivo é fazer os visitantes embarcarem numa viagem no tempo, evocando a presença portuguesa no Golfo e as relações aí estabelecidas durante os séculos XVI e XVII (com sentidos muitos variados, de aproximação, troca, intercâmbio, mas também diferentes formas de resistência).

A mostra – organizada pela Universidade de Coimbra, com apoio do Centro de História da Sociedade e da Cultura da Faculdade de Letras, através da curadoria e acompanhamento científico dos investigadores José Pedro Paiva e Roger Lee de Jesus –, é mais um passo no estreitar de relações entre a UC e o Emirado de Sharjah. Recorde-se que o xeque Sultan bin Muhammad Al-Qasimi é Doutor Honoris Causa pela UC desde 2018 e que as duas entidades têm colaborado em diversos projetos académicos e científicos nos últimos anos.

“Esta exposição constitui um ponto de chegada, fruto de mais de um ano de trabalho e de preparação, até à sua inauguração na Sharjah International Book Fair, que tem vindo a afirmar-se crescentemente como uma das maiores feiras do livro do mundo. Mas esta exposição marca igualmente um ponto de partida para novos projetos de colaboração entre a UC e o Emirado de Sharjah, que começará em breve a dar frutos ao nível da compreensão histórica mútua, e ainda do estudo da Língua e Cultura árabes em Portugal”, declara o Vice-Reitor, Delfim Leão.

Após o período de exibição na Feira Internacional do Livro de Sharjah, evento com a presença de centenas de escritores e 2200 editores de 112 países, com mais de dois milhões de visitantes esperados, a exposição “Os Portugueses no Golfo 1507–1650: Uma História Interligada” deverá ficar exposta nas semanas seguintes em diferentes polos culturais do emirado, devido ao interesse com que tem sido recebida.