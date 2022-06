Universidade de Coimbra associa-se a Poitiers e Turku para novo mestrado

🚞 A Joint Master’s Degree on “𝐒𝐮𝐬𝐭𝐚𝐢𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐂𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 & 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬” is opening in the @EC2U_Alliance in Sept. 2022!👨‍🏫 Get more details on the programme, the courses and career opportunities thanks to the interview of the Global Director of the Master's Degree, Manuel Gameiro.➡ Info & applications: https://ec2u.eu/ec2u-master-programmes/sustainable-cities-and-communities/ Universität Jena Université de Poitiers Universidade de Coimbra Universidad de Salamanca Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași Università degli studi di Pavia University of Turku