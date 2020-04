Universidade de Aveiro ajuda Cabo Verde

A Universidade de Aveiro, através da Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro (FCCV), está a ajudar a produzir e distribuir viseiras de proteção contra a covid-19 para Cabo Verde, recorrendo a impressoras 3D, foi anunciado.

A ideia é utilizar as impressoras 3D existentes nas duas “Casas da Ciência” que a FCCV instalou na cidade da Praia e no Mindelo, em Cabo Verde.

“Agora com este problema da covid-19, eu tive a ideia de contactar a Universidade de Cabo Verde para os ajudar a produzir e distribuir viseiras para lá, porque estavam com dificuldade em obter estes equipamentos de proteção”, disse à Lusa Pedro Pombo, diretor da FCCV.

O mesmo responsável referiu que, neste momento, a Universidade de Cabo Verde está a tentar obter apoio junto do Governo para comprar os consumíveis, nomeadamente os filamentos usados nas impressoras 3D.

Entretanto, a FCCV já começou a imprimir vários suportes de viseira para enviar para aquele país africano, juntamente com folhas de acetato e policarbonato, com os quais se podem fazer as viseiras.

“Vamos mandar para Cabo Verde algumas peças impressas. A ideia é mandar para lá uma caixa com 100 suportes impressos, 100 folhas de acetato e 100 folhas já cortadas de policarbonato para eles depois montarem”, disse Pedro Pombo.

O diretor da FCCV disse ainda que já enviaram os ficheiros para impressão 3D das peças de suporte para começarem também a imprimir, assim como informação escrita e em vídeo.

“Penso que eles vão conseguir rapidamente começar a imprimir e a montar as suas viseiras utilizando o manual de apoio que enviámos”, referiu Pedro Pombo.

O responsável adiantou que a FCCV continuará a fazer viseiras para enviar para Cabo Verde e irá ter uma reunião com o coordenador de Lisboa do projeto 3D Mask Portugal para tentar enviar “um número grande de viseiras” para aquele país africano.

A FCCV começou há cerca de um mês a produzir viseiras de proteção para os profissionais de saúde e outros profissionais que estão na linha da frente na luta contra a covid-19.

Até ao momento, segundo o diretor da FCCV, já foram entregues mais de 500 viseiras a hospitais, bombeiros, centros de saúde, polícia e lares de idosos, o que corresponde a cerca de um quarto dos pedidos que foram recebidos.

#portugalpositivo