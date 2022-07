Universidade da Covilhã vai ter pós-graduação em treino no futsal

A Universidade da Beira Interior (UBI), na Covilhã, e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vão promover uma pós-graduação em Treino no Futsal, que terá entre os docentes “importantes figuras nacionais e internacionais da modalidade”.

Em comunicado, a UBI refere que o curso visa “aprofundar o conhecimento aplicado em áreas de intervenção do treinador e do profissional” e que terá como docentes “algumas das mais importantes figuras nacionais e internacionais da modalidade na vertente técnica e académica, e ainda de áreas como a medicina, psicologia e comunicação entre outras”.

“Fazem parte selecionadores masculinos e femininos de Portugal, Espanha e Brasil, respetivamente, Jorge Braz, Luís Conceição e Fede Vidal”, refere a nota da Universidade sediada na Covilhã, distrito de Castelo Branco.

A UBI detalha ainda que Nuno Dias, treinador do Sporting, considerado o melhor treinador do Mundo em 2020/2021, o coordenador da Pós-graduação, Bruno Travassos, docente da UBI e fisiologista das Seleções Nacionais AA, Jorge Silvério, psicólogo da Seleção Nacional, e José Couceiro, antigo jogador e treinador de futebol, atual vice-presidente da FPF, Cláudia Pons i Xandri, melhor treinadora do mundo de futsal em 2021”, são outros dos nomes que integram o quadro de formadores desta pós-graduação.

Segundo a informação, o plano de estudos está desenhado para criar nos participantes competências no desenvolvimento do talento e formação dos jogadores, avaliação do desempenho, desenvolvimento individual e rendimento desportivo, bem como estratégias de prevenção, recuperação e nutrição, modelação do jogo, organização e gestão do treino, monitorização e análise do desempenho e planificação estratégica e gestão do jogo no futsal.

“A pós-graduação em treino de futsal destina-se a licenciados em Ciências do Desporto ou em outras formações adequadas, bem como, excecionalmente, a treinadores cujo currículo e experiência o justifiquem. Decorrerá em regime misto (aulas à distância, e-learning – síncrono e assíncrono) e presenciais (Campus da UBI e Cidade do Futebol, da FPF).

Citado na nota de imprensa, o reitor da UBI, Mário Raposo, destaca a importância da parceria e assume a expectativa quanto à ligação entre o conhecimento científico do departamento de Ciências do Desporto e a mais-valia técnica da Federação.

“Irá proporcionar aos formandos competências de elevada qualidade que irão contribuir para alavancar a técnica e a espetacularidade do futsal”, afirma.

Igualmente citado, o diretor da FPF, Pedro Dias, salienta o objetivo de aumentar e disponibilizar ferramentas para os treinadores poderem acompanhar essa evolução da modalidade.

“Há também uma aposta que foi identificada na UBI, que é a investigação e a produção de ciência no futsal, sendo este parceiro ideal para nós darmos este passo”, conclui.

A informação refere ainda que o curso tem início a 25 de setembro e que as inscrições estão abertas até 27 de julho.