Universidade Católica tem um dos melhores cursos de enfermagem do mundo

O U-Multirank compara o desempenho de instituições de ensino superior nas diferentes atividades em que cada universidade está envolvida, através de 30 indicadores, divididos em cinco áreas de desempenho: ensino e aprendizagem; investigação; transferência de conhecimento; internacionalização; envolvimento regional.

Na avaliação U-Multirank 2021, a Enfermagem da Universidade Católica Portuguesa no Porto surge em quarto lugar entre 195 das instituições avaliadas a nível mundial, considerando o total de classificações máximas em todos os itens avaliados: quatro itens avaliados com A no “ensino e aprendizagem” (incluindo no tempo de graduação e corpo docente com doutoramento), três itens com nota máxima na investigação (nomeadamente na produção científica e doutoramentos) e um na internacionalização (referente à produção científica em parceria com outros países). Estas avaliações garantem à Enfermagem da Universidade Católica no Porto, o melhor lugar a nível europeu.

A Enfermagem da Católica, através dos seus processos de melhoria contínua da qualidade, com o envolvimento de toda a equipa docente, de investigadores, de colaboradores e parceiros e sobretudo de estudantes, congratula-se por ver concretizado o reconhecimento internacional, integrado num reconhecimento da Universidade Católica Portuguesa como um todo.

