Universidade Católica lança formação por medida para executivos

A Católica Lisbon School of Business & Economics anuncia o lançamento das Online Academies, um modelo disruptivo de formação executiva, totalmente online, que pretende fomentar o desenvolvimento contínuo dos profissionais com conhecimento relevante e atual, contribuindo assim para o seu sucesso no mercado de trabalho.

Workshops práticos e especializados, à escolha do participante e de curta duração, liderados por especialistas na prática de cada tópico, fornecem as competências e ferramentas necessárias para um aumento de produtividade e qualidade das práticas de gestão.

“Digital Marketing”,” People Core Skills”, “Digital Competencies & Innovation” e “Get Your Career in Gear” são as Online Academies disponíveis já a partir de junho. Cada Online Academy conta com mais de 20 workshops especializados, com tópicos atuais e de alta relevância para os profissionais de gestão. Cada workshop inclui 4h deactive learning time (tempo total que um participante dedica a aprender uma competência), distribuídas por múltiplos instrumentos de aprendizagem, como sessões de videoconferência, partilha de conteúdo em formato multimédia e aplicação prática dos conceitos individualmente ou em grupo, ajustados de forma a otimizar a transmissão, aplicação e retenção do conhecimento.

“Este modelo inovador de formação executiva vem permitir a aprendizagem contínua dos profissionais de gestão, sendo que oferece benefícios como maior flexibilidade, por ser possível frequentar diversos workshops numa combinação única para cada participante; conveniência, por ser inteiramente online e com sessões de videoconferência em horário pós-laboral; permite a aquisição de conhecimentos especializados em curtos períodos de tempo, fornecidos por especialistas na área; e a aplicação imediata das competências adquiridas em cada workshop, dado o seu carácter aplicado a problemas concretos da gestão e da adaptação a um mundo cada vez mais digital”, explica Filipe Santos, Dean da CATÓLICA-LISBON.

Ainda de acordo com Filipe Santos, “esta formação é um instrumento que se alinha com as necessidades das empresas. As empresas que pretendam oferecer esta formação aos seus colaboradores beneficiarão de um serviço que, sem esforço e com criação de valor, cobre as suas obrigações legais no âmbito da formação dos seus quadros, capacitando os seus colaboradores numa variedade de temas à sua escolha e de acordo com as suas necessidades personalizadas, e temas prioritários para a empresa”

No que diz respeito às Online Academies disponíveis, “Digital Marketing”, que tem como objetivo equipar os profissionais com as competências, metodologias e ferramentas especializadas na área do marketing digital, terá workshops como Facebook e Instagram Ads, Google Search Ads, Google Analytics for Beginners e Search Engine Optimization.

Já “People Core Skills”, que pretende desenvolver continuamente as competências pessoais e interpessoais dos profissionais, garantindo melhorias no seu desempenho, terá workshops relacionados com Estratégias de Motivação Pessoal, Relações Interpessoais e Felicidade como Motor do Sucesso.

O “Digital Competencies & Innovation”, que visa munir profissionais com as competências digitais e de inovação para trabalhar e liderar numa sociedade em constante disrupção, terá workshops relacionados com a Transformação Digital, Lições e Regulamentação de Startups e Empreendedorismo, e Inovação Social.

Por fim, o “Get Your Career in Gear”, que tem como objetivo munir os profissionais das competências fundamentais para a gestão proativa da sua performance e da sua carreira, terá workshops relacionados com Networking, Gestão de Competências e Ferramentas de Gestão de Carreira.

Ao longo do ano serão lançadas novas Online Academies focadas em temas centrais para o desenvolvimento contínuo dos profissionais.

Participantes que concluam workshops nas Online Academies terão direito a certificados de formação executiva da CATÓLICA-LISBON, em 3 níveis distintos. Serão certificados digitais com autenticação por tecnologia blockchain, oferta única em Portugal.

Para mais informações, por favor consulte https://www.clsbe.lisboa.ucp.pt/formacao-de-executivos/online-academies.