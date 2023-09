United de Fernandes e Dalot demolido pelo Bayern

Foram 4-3. Poderiam ter sido 5 ou 6. O Bayern Munique foi demolidor frente ao Manchester United, muito por culpa de um tridente ofensivo com exibições de grande qualidade: Harry Kane, Leroy Sané e, principalmente, Musiala.

E bem podem os ingleses darem-se por satisfeitos que os dois golos de Casemiro no final da partida dão falsa ilusão de equilíbrio.

O Manchester United entrou na Allianz Arena com Diogo Dalot a jogar como lateral-direito e Bruno Fernandes no papel habitual de maestro. E entrou bem, dominando e criando oportunidades nos primeiros 20 minutos.

Mas aos 27 minutos um monumental frango de Onana abriu caminho para exibição de gala do Bayern Munique, que depois de estar em vantagem com golo de Leroy Sané, ampliou a vantagem pouco depois, por Gnabry, a fechar jogada de sonho de Musiala, que correu meio-campo e depois de tirar um adversário da frente assistiu o companheiro (32’).

Aos 51’ a bola tabela no braço de Hojlund e depois de ver as imagens o árbitro assinala penálti que deu a Harry Kane o primeiro golo na Champions com a camisola do Bayern Munique e a partir desse momento foi demolidora a formação alemã. Sané rematou ao poste (56’) e Harry Kane por muito pouco não marcou o segundo.

Casemiro ainda devolveu a esperança ao Manchester United, com o 3-2, aos 88’, mas a reação do Bayern foi fortíssima e em período de compensação houve remate de Thomas Muller ao poste e golo de Mathys Tel (90+2’).