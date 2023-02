United de Bruno Fernandes elimina Barcelona

No estádio de Old Trafford, conhecido como Teatro dos Sonhos, Bruno Fernandes, começou por viver momentos de pesadelo, primeiro a ver Ter Stegen travar-lhe remate na área, depois a cometer falta, desnecessária, sobre Balde (puxou-lhe o braço) na grande área.

Na marcação do penálti, Lewandowski bateu por alto, para a esquerda de De Gea, que ainda tocou na bola com a mão direita. Toada de equilíbrio no resto da primeira parte, sem oportunidades flagrantes, destaque apenas para uma tentativa de Bruno Fernandes que parou nas mãos de Ter Stegen (23’).

Ao intervalo, Ten Hag mexeu na equipa de Manchester e acertou em cheio com a troca de Weghorst por Antony. O brasileiro fixou-se na direita, Bruno Fernandes passou para o meio, Sancho para a esquerda e Rashford para o centro do ataque. Logo aos 47 minutos, Fred, a passe do português, empatou com remate de pé direito em posição frontal para a esquerda de Ter Stegen.

O Barça deu sinal de vida com cabeceamento de Koundé para De Gea voar e desviar para canto (64’). De novo em lance iniciado por Bruno Fernandes, Garnacho e Fred viram remates serem bloqueados antes de a bola sobrar para Antony decidir, disparo em jeito de pé esquerdo para a direita de Ter Stegen.

Ao cair do pano, já com Dalot em ação, enquanto Bruno Fernandes ia puxando pelo público a pedir mais apoio, Lewandowski ainda tentou a sorte, mas Varane, quase sobre a linha de baliza, salvou. Um susto, apenas, porque o árbitro assinalaria depois fora de jogo no começo do lance.