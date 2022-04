United confirma ten Hag

O Manchester United confirmou esta quinta-feira, através de um comunicado partilhado nas redes sociais, que o neerlandês Erik ten Hag foi o escolhido para liderar a equipa inglesa a partir da próxima época.

John Murtough, diretor desportivo dos red devils, explicou que a escolha recaiu sobre o atual treinador do Ajax devido ao seu desempenho no principal escalão dos Países Baixos.

“Nos últimos anos, o Erick [ten Hag] demonstrou ser um dos treinadores mais capazes e bem sucedidos da Europa. O seu futebol de ataque é atrativo e não tem medo de apostar na juventude”, afirmou.

Com esta notícia, a direção do Manchester United fez saber que vai deixar de contar com o contributo do alemão Ralf Rangnick, de 63 anos, que ainda esta temporada substituiu no comando técnico Michael Carrick, que atuou como interino após a saída de Ole Gunnar Solskjær.

Ten Hag, de 52 anos, passou por clubes como Twente, PSV, Go Ahead Eagles, Bayern de Munique (equipa B) e Utrecht antes de assinar pelo Ajax, que caminha a passos largos para a revalidação do título de campeão da Eredivisie

O United é o atual sexto classificado da Premier League, com 54 pontos conquistados ao longo de 32 partidas.

O conjunto onde figuram os portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot luta por um lugar nas competições europeias e tem um encontro que pode ser decisivo no próximo fim de semana em casa do Arsenal, atual quinto classificado.